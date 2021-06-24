«Мой третий образ»: Бузова предстала в мини-платье из золотых пайеток на тонких бретельках

Поющая телеведущая сменила несколько нарядов за один вечер.

Накануне в московском «Крокус Сити Холле» стартовал ежегодный музыкальный фестиваль «Жара», который продлится до 27 июня. Среди участников – и певица, телеведущая, актриса Ольга Бузова. Девушка появилась на торжественном открытии, а затем и выступила на сцене фестиваля.

За один вечер красотка сменила несколько нарядов. На красную дорожку теледива выбрала красное пышное платье, для сцены облачилась в ярко-фиолетовое боди, а с «Жары» на другое мероприятие уехала уже в золотом мини-платье из пайеток на тонких бретельках.

«Вот мой третий образ на сегодня, и на этом мои выступления не заканчиваются, едем дальше», — рассказала звезда.

Певица отправилась на ужин, организованный журналом Cosmopolitan, где повстречала многих своих знакомых и коллег.

Кстати, специально к «Жаре» Бузова сменила свой имидж. Девушка делает это регулярно – в начале каждого сезона модница преображает себя кардинально, и на этот раз вернулась к блонду, а также волосам длиной до ягодиц.

Смотрите также