«Гипсовый кирпичик»: Настя Голд похвасталась ремонтом в стиле лофт в прихожей новой квартиры в Москве

Экс-участница «Дома-2» и ее муж Илья Яббаров готовятся к новоселью.

В квартире бывших участников проекта «Дом-2», супругов Анастасии Голд и Ильи Яббарова вовсю идет ремонт. Он уже вступил в завершающую стадию. В жилище пары уже готовы натяжные потолки, идет отделка кухни и почти закончен ремонт в прихожей.

Анастасия Голд и Илья Яббаров следят за ходом работ и часто приезжают в свою квартиру, где трудится бригада строителей.

Настя Голд показала в сторис Instagram, как сейчас выглядит их с Ильей Яббаровым будущее гнездышко.

Девушка прошлась по самой большой комнате, где в разгаре работы. А затем сняла на видео прихожую. Ее Илья и Настя решили оформить в стиле лофт.

«Смотрите, показываю вам – гипсовый кирпичик, — провела Анастасия рукой по стене. — Коридор почти готов».

Ранее девушка рассказывала в Instagram, что они с мужем намерены переехать из съемной квартиры в свою примерно в конце июля. То есть, уже через месяц пара будет праздновать новоселье в собственных квадратных метрах.

Квартиру в Москве Голд и Яббаров, напомним, приобрели в конце прошлого года, чему были несказанно рады. Сбылась их мечта стать москвичами.

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