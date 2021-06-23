«Станет хитом телеканала»: «ЧЕ!» приступил к съемкам нового проекта с ведущим Максом Голополосовым

«iТопчик» будет знакомить телезрителей с самым знаковым и топовым видео-контентом из Интернета.

Телеканал «ЧЕ!» приступил к съемкам нового шоу, которое будет вести Макс Голополосов с таинственным напарником, его имя пока не разглашается. Проект делает та же команда, которая снимает «+100500».

Шоу под названием «iТопчик» будет аккумулировать в себе самый модный видео-контент из Интернета. Телезрителям не придется сами серфить и искать лучшее со всего мира, это за них сделает Макс Голополосов и его команда. В программе будет блогерский контент со всего мира, видео-хиты, набирающие миллионы просмотров в Сети, топовые шоу, TikTok тренды.

В свое время телеканал «ЧЕ!» обеспечил успешный переход шоу «+100500» из Интернета на телеэкраны. Создатели нового проекта уверены, что и он будет пользоваться популярностью у телезрителей.

«Мы следим за трендами и прислушиваемся к своей аудитории. С «iТопчиком» зрителям станет легче разбираться в современных тенденциях. Верю, что новый проект станет очередным хитом телеканала», — поделилась директор «ЧЕ!» Елена Карпенко.

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