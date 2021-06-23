С тонкой талией: Юлианна Караулова впервые после родов показалась на публике в белом бюстье и костюме цвета индиго

Певица выглядит так, словно не рожала. А ведь ее сыну нет еще и месяца!

Исполнительница хита «Ты не такой» Юлианна Караулова из-за рождения сына пропустила церемонию вручения Премии Муз-ТВ, которая состоялась 4 июня. Ведь тогда ее наследник только-только появился на свет.

А вот на открытие музыкального фестиваля «Жара» в Крокус Сити Холле молодая мамочка пришла! При этом Юлианна Каарулова выглядела так, словно не рожала. А ведь она — мама новорожденного мальчика, ее сыну нет еще и месяца.

Причем певица предстала на красной дорожке фестиваля в наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру. Юлианна в рекордно-короткие сроки вернулась в добеременную форму и на публике демонстрировала, что у нее нет ни лишних килограммов, ни животика.

Для выхода в свет Юлианна Караулова выбрала брючный костюм цвета индиго и сочетала его с кипенно-белым бюстье, которое плотно облегало тонкий стан певицы. И если бы на нем были какие-то нюансы, то это тут же стало бы заметно. Но молодая мама выглядит безупречно!

Смотрите также: