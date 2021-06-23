Изысканно: Ольга Орлова вышла в свет в «золотом» комбинезоне с широкими брюками палаццо

Ведущая «Дома-2» в прямом смысле слова сверкала на красной дорожке фестиваля «Жара».

Открывшийся в подмосковном «Крокус Сити Холле» в эту среду, 23 июня, фестиваль «Жара» стал настоящим модным парадом. Свои умопомрачительные, струящиеся наряды на красной дорожке продемонстрировали самые известные девушки страны. На фестивале успели покрасоваться Ани Лорак, Вера Брежнева, Клава Кока, Лолита Милявская, Яна Чурикова, Ольга Бузова и другие представители селебрити.

Своим аутфитом удивила собравшихся и наверняка получила массу комплиментов ведущая реалити-шоу «Дом-2», экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.

Звезда предстала на красной дорожке в элегантном, роскошном наряде, в котором нет и намека на открытость. Обнажены были разве что прекрасные руки Ольги Орловой.

«Золотой» комбинезон с широкими брюками палаццо смотрелся очень уместно и делал визуально выше миниатюрную ведущую «Дома-2». Наряд Орловой сверкал и переливался на солнце.

Ольга с удовольствием позировала на камеру. А затем поделилась в сторис Instagram видео, на котором запечатлела свою коллегу.

Вместе с Ольгой Орловой на «Жару» пришла другая ведущая «Дома-2» — Ксения Бородина.

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