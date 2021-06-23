Заговорил о своей ориентации: Даня Милохин разоткровенничался на красной дорожке «Жары»

Даня Милохин в свои 19 лет стал знаменит на всю страну. Благодаря «ТикТоку» парень обрел популярность. Примечательно, что вырос он в детском доме, где в свое время рос Юрий Шатунов. Теперь парень является еще и певцом. Он записал трек с Николаем Басковым «Дико тусим». Однако все чаще блогер эпатирует публику своими нарядами. Так на Премии Муз-ТВ он появился в полукостюме-полуплатье. Его образ вызвал большой резонанс в обществе.

А вот 23 июня Милохин появился в «Крокус Сити Холл» на фестивале «Жара». На этом мероприятии собрались именитые артисты: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Вера Брежнева, Ольга Бузова, Мот и другие известные персоны. Блогер пришел на красную дорожку в спортивном наряде. Он даже встал на одну руку, показав свою физическую подготовку.

Однако в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Даня разоткровенничался. Он пояснил, почему выбрал такой образ.

«Пришел в этом костюме прямо с тренировки. Так мне удобно», — заверил парень.

После этого он поделился радостной новостью, что скоро выйдет его новая песня. Название у трека оказалось личным и провокационным.

«Скоро выйдет его новый трек, называется „Мама, я не гей“», — заявил Милохин.

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