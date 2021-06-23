Яна Чурикова в брючном костюме цвета фуксии и сверкающих перчатках приехала на «Жару»

Яна Чурикова знакома публике, так как вела «Фабрику звезд», комментировала «Евровидение», а также участвовала в разных музыкальных проектах. Обычно она всегда оказывается в центре событий. Этим летом телеведущая много путешествует. Она посетила Софи и Казань. В свои 42 года женщина не сбавляет темпа. Более того, она по прежнему очень молодо выглядит. А вот фигуру звезда корректирует женственными образами.

23 июня в Москве стартовал фестиваль «Жара». Несмотря на новую вспышку коронавируса, мероприятие не стали отменять. Вера Брежнева, Ольга Бузова, Ани Лорак и другие звезды с утра приехали на саундчек, а после репетиции стали готовиться к появлению на публике. Чурикова тоже приехала на фестиваль. Она на красной дорожке появилась в стильном костюме цвета фуксия. Узкие брюки подчеркнули ее стройность, а жакет с разрезами на рукавах придал образу изысканности.

Сверкающая водолазка с перчатками дополнили ее лук. Яна также не забыла про туфли, которые вытянули силуэт. Телеведущая была одной из самых ярких звезд на ковровой дорожке. Корреспондент портала Teleprogramma.pro оказался в центре событий. Чурикова была приветлива с публикой и с удовольствием общалась с прессой, а также позировала для фото.

Напомним, что фестиваль организовывает Эмин Агаларов. Он собирает популярных звезд на одной сцене. В этом году мероприятие пройдет с 23 по 27 июня.

Смотрите также: