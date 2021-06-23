«По стопам Волочковой?»: обнаженная Николаева позировала в пенной ванне

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева несколько лет назад познакомилась с экс-возлюбленным Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным. В прошлом году бизнесмен сделал телезвезде предложение, а уже этой зимой на ее безымянном пальце появилось обручальное кольцо. Молодожены решили обойтись без пышного торжества. Ранее блондинка заявляла, что ей чужды все атрибуты свадьбы, включая большой торт и даже фату.

В своем Instagram Елена делится снимками не только из телестудии. Довольно часто там появляются и весьма откровенные кадры. Так случилось и на этот раз. Обнаженная Николаева позировала в пенной ванне с бокалом шампанского.

«По стопам Волочковой? Очаровательна! Красотка! Огонь — фото!» — писали пользователи Сети.

Добавим, на днях Николаева с мужем отдыхала на греческом курорте.

Смотрите также: