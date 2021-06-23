«Каждый день праздник»: Макеева похвасталась новой семейной наградой

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова в конце мая. Ранее в Москву к отцу переехал жить его старший сын, 16-летний Андрей. Все вместе они стали гостями премии Family Awards, где выиграли номинацию «Любовь без границ». Об этом звезда театра сообщила в своем Instagram.

«Каждый день праздник! Приятно, когда тебя награждают и отмечают, а когда в такой премии и еще в такой номинации — вдвойне. Семья рядом и коллеги тоже, и работа тоже», — написала Макеева.

Напомним, Анастасия и Роман познакомились в прошлом году на даче у звезды. Мужчина приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей. Предложение руки и сердца актриса получила в начале марта на сцене театра.

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