Секси-мама: беременная Маша Горбань эффектно подчеркнула роскошную грудь в платье цвета лазури

Актриса готовится к появлению на свет ее второго ребенка.

Звезда сериала «Кухня», экранная супруга известного шоумена Дмитрия Нагиева, Мария Горбань, находится в прекрасном ожидании второго малыша. Судя по всему, рожать актрисе уже совсем скоро.

Но, несмотря на это обстоятельство, будущая дважды мамочка ведет весьма насыщенную жизнь и часто появляется на публике. Так, на днях Мария Горбань посетила премьеру фильма вместе со своим супругом, оператором Кириллом Зоткиным.

Для выхода в свет Мария Горбань выбрала платье нежнейшего оттенка лазури. А чуть позже показала селфи, сделанное в этом наряде, доказав, что женщина в положении может выглядеть еще как сексуально.

Платье оказалось с глубоким вырезом, эффектно сделавшим акцент на груди Марии Горбань, которая за время беременности стала заметно больше и пышнее. На другом снимке актриса показала крупным планом свой подросший животик.

Поклонники сделали комплименты красавице Марии и пожелали ей легких родов.

«Какой аккуратный животик. Вы красавица! Теперь скучаю по своему животику», «Мария, вам беременность к лицу! Вы сияете счастьем! Дай вам бог крепкого здоровья и огромного счастья!», «Прекрасная! Скорейшего и счастливого разрешения беременности», — высказались в Сети.

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