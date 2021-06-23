«Я могу не выдержать»: Ефремов ждет рассмотрения кассационной жалобы

ДТП в центре Москвы, в результате которого в больнице скончался курьер Сергей Захаров, произошло в начале прошлого лета. После долгих разбирательств актера Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Теперь же адвокаты артиста Роман Филиппов и Петр Хархорин подали кассационную жалобу, указав ряд моментов, на которые просят обратить внимание.

Они утверждают, что Ефремов выплатил семье погибшего моральный ущерб в размере четырех миллионов 615 тысяч рублей и молил о прощении. Также просят учесть тот факт, что у актера на иждивении трое детей, а недавно его жена Софья Кругликова осталась без работы. И самое главное: у Михаила Олеговича выявили психическое заболевание — органическое расстройство личности. Кроме того, правозащитники указывает на еще один момент: был ли Захаров пристегнут во время ДТП? Ведь именно это могло привести к его летальному исходу. Со всеми доводами адвокатов согласен и сам Ефремов.

«Я неоднократно видел фото кабины и рулевой стойки из автомобиля Сергея Захарова и, как опытный водитель, делаю вывод, что он не был пристегнут. Моя цель — снижение наказания до разумных пределов. Прошу проявить ко мне милосердие, ведь срок в 7,5 лет с учетом состояния своего здоровья я могу не выдержать…» — цитирует актера «Комсомольская правда».

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Добавим, что наказание Михаил Олегович отбывает в Белгородской колонии общего режима. Там его характеризуют только с положительной стороны.

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