Весь мир к ногам: жених Анны Калашниковой заплатил 1,5 млн рублей за шикарную вечеринку в день ее рождения

Банкиру не жалко никаких денег на любимую женщину. Все расходы, связанные с праздником, мужчина взял на себя.

Певица, звезда Instagram и ток-шоу Анна Калашникова, похоже, сделала блестящую партию. Уже довольно продолжительное время красавица встречается с гольфистом и банкиром Иваном Семеновым. Мужчина, судя по всему, безумно влюблен в свою избранницу.

На днях Анне Калашниковой исполнилось 37 лет, день рождения она отмечала в одном из самых дорогих столичных ресторанов. Все расходы, связанные с вечеринкой, а это полтора миллиона рублей, взял на себя жених Анны.

Кроме того, он подарил ей роскошное платье от звездного дизайнера Аники Керимовой, клиентами которой являются Филипп Киркоров, Наташа Королева, Маша Распутина и другие знаменитости.

«Мечтаю о свадебном платье от Аники, может, один из нарядов на моей будущей свадьбе будет именно от этого дизайнера», — поделилась с «Комсомольской правдой» Анна Калашникова.

Гости виновницы торжества расценили вечеринку в честь ее дня рождения как репетицию будущей свадьбы. Анне и ее жениху непрерывно кричали «Горько!», а те с удовольствием целовались.

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