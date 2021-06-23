Грандиозные планы: стало известно, почему на самом деле Меган Маркл уехала из Лондона

Меган Маркл и принц Гарри стали супругами в 2018 году, а весной 2020-го уехали в США строить новую жизнь. Герцоги Сассекские отказались исполнять королевские обязанности и начали зарабатывать на жизнь сами.

Уже будучи в Америке они заключили многомиллионный договор с Netflix, обеспечив себе финансовое благополучие. Также у Меган и Гарри есть другие контракты и еще много амбиций. Одна из них стала известна только недавно. Как оказалось, экс-актриса планирует всерьез заняться политикой и даже баллотироваться в президенты США.

«Великобритания — это не то место, где они могли бы заработать большие деньги, которые им понадобятся, чтобы продвигать свои цели и устанавливать амбициозные отношения», — цитирует королевского эксперта Марка Борковски Express.

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Информация о том, что Меган Маркл может вступить в президентскую гонку перед выборами 2024 года, появилась в начале этого года. Тогда экс-актриса вела переговоры со многими видными деятелями-демократами.

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