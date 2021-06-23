Сюрприз для бабушки: принц Гарри может приехать в Лондон с Арчи

Памятник принцессе Диане будет открыт в Кенсингтонском дворце 1 июля, в день ее рождения. В этом году леди Ди исполнилось бы 60 лет. К этой дате принцы Уильям и Гарри готовились заранее. Еще в 2017 году они решили создать статую своей матери. Ожидается, что в этот день в Лондон приедет герцог Сассекский. Хотя пока официальное подтверждение этому он не дал. Королевский эксперт Дункан Ларкомб считает, что Гарри может приехать вместе с сыном Арчи.

«Есть веские основания полагать, что Арчи будет с ним. Решение привезти его может говорить о том, что Гарри признал свою вину по отношению к королевской семье», — цитирует The News эксперта.

Добавим, Меган Маркл с новорожденной дочкой останется в Монтесито. Ее визит в Великобританию ожидается только в следующем году, к юбилею правления Елизаветы II.

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