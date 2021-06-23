Последний козырь королевы: Елизавета II может поставить условие принцу Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями девочки 4 июня. Малышку назвали Лилибет Диана — в честь ее прабабушки и бабушки. Ранее западные таблоиды сообщали, что счастливый отец позвонил Елизавете II прямо из больницы, чтобы сообщить радостную новость. Заодно спросил, можно ли назвать девочку ее детским прозвищем.

Теперь же стало известно, что герцоги Сассекские заранее купили домены для сайта дочери с именем Лилибет Диана. Королевский эксперт Даниэла Эльзер отметила, что пара может окончательно разозлить королеву, потому что попросту наживается на ее имени. Как результат, Елизавета II вправе лишить Меган и Гарри, а также их теперь уже двоих детей королевских титулов.

«Если они будут использовать это имя для каких-либо коммерческих целей, то королева может отделить их от монархии, чтобы защитить корону», — цитирует автора Express.

Добавим, что ни одни из двух купленных Сассекскими доменов — LilbetDiana.com и LiliDiana.com — пока не активен.

Смотрите также: