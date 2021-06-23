Планировали заранее: принц Гарри и Меган Маркл купили домены для личного сайта дочери

Ранее сообщалось, что герцог позвонил королеве, чтобы попросить разрешение использовать ее имя уже после рождения Лили.

В начале июня принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Девочка появилась на свет в клинике Санта-Барбары 4 июня. Сразу же после этого счастливый отец позвонил Елизавете II, чтобы попросить разрешение на использование ее детского имени. Об этом писали западные СМИ еще 6 июня, в день, когда Меган и Гарри объявили о рождении малышки.

По данным The Telegraph, Сассекские купили домены LilbetDiana.com и LiliDiana.com заранее. То есть можно предположить, что мнение королевы не учитывалось. Однако их представитель сообщил изданию, что Меган и Гарри также зарегистрировали ряд других доменов для имен, которые они рассматривали.

Добавим, что у сына герцогов — Арчи — также есть свой сайт — Archewell.com, который в данное время активен. Сайт дочери Сассекских пока не функционирует.

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