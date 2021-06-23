Секретная встреча с Лили: Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют поехать в США

Более года назад принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и уехали жить в США. В начале июня они стали родителями во второй раз. Девочку назвали Лилибет Диана. Лично увидеть малышку хотят принц Уильям и Кейт Миддлтон. Кроме того, герцоги Кембриджские намерены познакомить с ней и своих троих детей. В скором времени, как пишет Express, они намерены отправиться в США. Правда, поездка будет носить неофициальный визит.

«Уильям и Кейт давно хотели увидеть Америку, к тому же они надеются, что таким образом им удастся наладить отношения с Меган и Гарри», — цитирует инсайдера издание.

Добавим, что в Лондоне тем временем ожидают принца Гарри. Он планировал появиться на открытии памятника принцессе Диане 1 июля. Пока герцог Сассекский не подтвердил официально свой визит.

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