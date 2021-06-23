«А вы женаты, Борь?»: вдова Грачевского неожиданно заинтересовалась личной жизнью Корчевникова

Вдова режиссера Бориса Грачевского, 36-летняя актриса Екатерина Белоцерковская, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» неожиданно заинтересовалась личной жизнью ведущего передачи Бориса Корчевникова.

«А вы женаты, Борь?» — спросила она.

«Нет», — заметил несколько ошарашенный телеведущий.

«Когда вы встретите человека, то поймете, что это такое. Когда вы будете вот так вот вместе и все. Это не разъединить. Это не просто там, как говорят, две половинки. Да какие две половинки! Вы одно целое. Нет двух половинок».

Присутствующий в студии друг семьи Грачевских, актер Владимир Долинский, заметил, что понимает трагедию в Катиной жизни.

«Она не половинку — она себя потеряла. Ее на плаву держит сын и память. Вот поэтому она встает утром и приводит себя в порядок. Продолжает жить. Когда Боря ушел, я думал, что она не выдержит. Задохнется от горя. Вот так ей было тяжело. Мы созванивались в день по несколько раз и плакали друг другу по телефону. Она — сильная. Она такой мужик. Вы понимаете, о чем я говорю», — заявил актер.