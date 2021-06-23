«Показывает на портрет и говорит «папа»: младший сын Бориса Грачевского скучает по отцу

По словам вдовы режиссера, сейчас ребенок с улыбкой смотрит на фотографии создателя «Ералаша».

Вдова режиссера и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала ведущему Борису Корчевникову об их общем с покойным мужем сыне Филиппе. На момент смерти его младшему наследнику не было и годика — всего девять месяцев.

«Поначалу сын точно сильно скучал. Он постоянно гладил портреты с Борей. Его подносишь и он целует его. Сейчас он с улыбкой смотрит на снимки, показывает и говорит «папа». Я говорю: «Да, это твой папа». Екатерина Белоцерковская

Как отметила Екатерина Белоцерковская, ее сын закричал в момент смерти отца. Она как раз в этот момент укладывала его спать, и он неожиданно проснулся. По словам вдовы, это был некий знак. Ребенок все почувствовал.

Напомним, что режиссер и создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский поздно обратился за помощью в больницу. Он умер от последствий коронавируса в возрасте 71 года.

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