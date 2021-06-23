«Бабка на бабках»: Моргенштерн вручил родственнице на день рождения три пачки пятитысячных купюр

Алишер Моргенштерн подарил своей бабушке на день рождения крупную сумму в рублях. Какую именно — рэпер не уточнил, но показал на видео процесс передачи родственнице трех пачек пятитысячных купюр.

Пожилая дама оценила подарок и заявила, что будет теперь кататься на небесах на машинах. На это знаменитый внук ответил, что жить нужно здесь, на земле, а на небесах он, дескать, подарит ей еще денег.

«Целую, мой золотой», — с нежностью сказала бабуля и обняла любимого внука.

Моргенштерн подписал обнародованные в Сети кадры со дня рождения родственницы в своем стиле: «Бабка на бабках».

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