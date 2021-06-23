Дала потрогать грудь: Михеева в костюмчике немецкой фройляйн устроила переполох в пивной

Алла Михеева в очередной рубрике «Острый репортаж» шоу «Вечерний Ургант» дала жару прямо из пивной, куда она для эксперимента в духе «журналист меняет профессию» устроилась официанткой.

Блондинка сразу же попросила ей выдать максимально пошлый форменный костюм, чтобы заработать больше чаевых.

«Но при этом, чтобы не хотели затащить меня за угол», — уточнила девушка.

Ведущей Первого канала администратор пивной выдала костюмчик в духе немецкой фройляйн с накладной грудью. Алла тут же решила воспользоваться ее преимуществами, предлагая мужчинам потрогать бюст.

Не обошлось и без происшествий: взяв сразу несколько кружек с пивом, девушка попыталась изящно донести их до столика, но не удержала и уронила их прямо перед столиком. Мужчины, чтобы поддержать девушку, начали аплодировать ей. В целом Алла устроила нешуточный переполох в заведении. Наверняка местные посетители будут долго вспоминать ее появление здесь.

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