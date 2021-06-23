«О боже! Опять голая?»: Волочкова эротично возлегла на травку после бани, прикрывшись веничком

Анастасия Волочкова снова взялась за старое: поделилась в Сети кадром после бани. Удивительно, как у артистки хватает фантазии находить новые ракурсы, но тем не менее ей это удается.

На сей раз знаменитая блондинка запечатлелась не в парной и даже не в холодной купели, а возле любимого домашнего SPA-комплекса. Распаренная и нагая она возлегла на газон, кокетливо скрестив ноги. Наготу звезда прикрыла березовым веничком. Не забыла артистка и про шапочку на голове.

«Жаркие дни — прекрасное время для русской бани и холодной купели. Наслаждаюсь под посаженной мною сиренью. Я очень люблю цветы!» — подписала она кадр.

На этот раз Анастасия не закрыла пост от комментариев, поэтому по поводу фотографии высказались все желающие.

«О боже! Опять голая? Зачем? И так все видели, ничего нового», «Без порток, но в шляпе», «Настя, зачем оголяться? Уже наизусть выучили ваше тело», «Боже, ну сколько можно? Одно и то же. Или шпагат, или купель», — написали подписчики.

Смотрите также