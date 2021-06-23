«Моя жизнь была дважды на волоске»: Алиса Казьмина рассказала, как могла уже не раз умереть

Как отметила бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, в больнице она провела за последний год очень много времени.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина, в Instagram привела фрагмент интервью, которое ранее дала Сурену Каграманову. В нем она поблагодарила ведущего шоу «Лучше — правду!»

«Спасибо тебе, мой друг, за беседу, где мои глаза еще горят. По твоей просьбе выставляю этот фрагмент с прекрасным саундтреком. Трогательно, все правда». Алиса Казьмина

В беседе она вспомнила, как дважды могла умереть за последний год:

«Моя жизнь была дважды на волоске. Когда был некроз, я могла погибнуть, потому что от мозга было очень близко. Или мы потеряли еще день, и я бы умерла. То есть от некроза. Он уже все заполнил. А второй раз я впала в кому, когда был перитонит. Пару месяцев я пролежала в больнице».

На днях Алиса Казьмина заявила, что устала бороться за свою жизнь и с родственниками Андрея Аршавина. В ближайшее время она должна покинуть особняк, который записан на мать футболиста. Такое решение вынес суд.

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