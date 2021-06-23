«Считаю людей, которые это с ним делают, негодяями»: Разин жестоко высказался о близких Зайцева

Как отметил продюсер, не нужно так позорить модельера.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram нелестно высказался о близких и родных модельера Вячеслава Зайцева, которые регулярно выводят его в свет на всевозможные ток-шоу и интервью.

По словам продюсера, у него состоялся разговор с его сыном Ильей. Разин попросил, чтобы родные, если он будет в подобном состоянии, никогда его так не наряжали и не выводили в люди.

«Я считаю людей, которые это с ним делают, негодяями. Это — люди, которые вообще не соображают, что они творят. Какие бы отношения ни были, что бы не случилось, я всегда буду делать все возможное, чтобы немощных, больных людей не выводили в таком состоянии». Андрей Разин

Разин напомнил, что присутствовал сразу на нескольких мероприятиях с участием Зайцева. Ему откровенно его жалко. Он заметил, что великие люди порой стареют и болеют.

Напомним, что Вячеславу Зайцеву уже 83 года. Он сильно болеет. Близкие ведут ожесточенную борьбу за его дом моды.

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