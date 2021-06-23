«Как арбуз раскрытый»: Ургант не удержался от комментария, увидев кукольное платье Михеевой

Алла Михеева в новой программе «Вечерний Ургант» на Первом канале появилась в белом кукольном платье с пышной юбкой и многочисленными подъюбниками, отчего наряд выглядел очень объемным. Он был украшен актуальным принтом — горохом.

Увидев диван, ведущая развернула юбку по бокам и уселась. Это не ускользнуло от взгляда Ивана.

«О! Вы как арбуз раскрытый, Алла!» — пошутил он.

«Вы всегда обсуждаете мои наряды как зрелая сплетница», — парировала блондинка.

На это ее коллега заметил, что одеяния девушки практически всегда «производят впечатление легковоспламеняющихся».

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