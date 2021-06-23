«Даже между ног потрогала»: Чехова пожаловалась на ужасы египетского досмотра в аэропорту

Анфиса Чехова провела несколько счастливых дней в Египте. Ведущая призналась, что давно забыла, насколько красивое здесь море и вкусная еда. И спустя 12 лет она была искренне рада ощутить эти маленькие человеческие радости вновь.

Из Москвы в Шарм-эль-Шейх звезда следовала непростым путем: прилетела на самолете в Каир, а затем пересела на автобус. Однако этот многочасовой путь показался Анфисе слишком изнуряющим, поэтому обратно она решила добираться только воздушным транспортом.

«Только взлетели и уже приземлились. Поэтому, мой совет — лучше до Шарм-эль-Шейха лететь через Каир», — прокомментировала свою дорогу Чехова.

Правда, здесь оказался другой минус: между рейсами самолетов от Каира до Шарма и далее до Москвы образовалась пауза в несколько часов. Но это не испортило настроения телезвезде, которая просто решила заполнить ее походом в кафе и по магазинам.

Самый неприятный сюрприз Анфису ждал в аэропорте Шарма, где женщина-таможенник решила вдруг досмотреть российскую знаменитость «с особым пристрастием».

«Это какая-то жесть. Женщин обследуют так, что она, извините меня, даже между ног потрогала, я уж не говорю про грудь. Я даже удовольствие не успела получить!» — пожаловалась Чехова.

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