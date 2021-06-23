«Образ для московского лета»: Федорова удлинила ноги брюками палаццо с эффектом стройности

Оксана Федорова отметилась в Третьяковской галерее на выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Для своего светского выхода ведущая выбрала городской лук со свободной рубашкой и брюками палаццо в светлых оттенках. Завершила образ знаменитая брюнетка босоножками с квадратным мысом.

Имидж-стилист Диана Руссо в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что аутфит у звезды получился трендовым. В то же время, он прекрасно подал фигуру Федоровой.

«Оксана любит и умело сочетает классический стиль как на телевидении, так и в обычной жизни. Мне в целом понравился получившийся образ. Он актуален с точки зрения фасонов и цветовой гаммы, а также уместен для данного мероприятия. В плане коррекции фигуры все тоже подобрано верно. Брюки палаццо с завышенной талией и обувью в тон визуально стройнят, удлиняют ноги. Свободная белая рубашка добавляет легкости и правильной небрежности. Получился хороший расслабленный образ для московского лета», — высказалась фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — 5 лет.

Смотрите также