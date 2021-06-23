Момент истины: Тодоренко не постеснялась показать грудь в лифе без пуш-ап, а лицо – без макияжа

Многие зрители привыкли видеть Регину Тодоренко на экранах ТВ «при всем параде»: с макияжем, прической и в нарядах, которые выгодно подают фигуру. Однако ведущая, судя по всему, не страдает комплексами. В личном блоге она показала себя такой, какая есть — в купальнике с лифом без пуш-ап, который наделяет грудь дополнительными объемами, и без капли туши на ресницах.

Кроме того, Регина не постеснялась выложить фото в stories Instagram из своего прошлого, когда ей было 18 лет и она поступала на факультет транспортных технологий и систем Одесского национального морского университета.

В тот момент она уже мечтала об успехе и славе, поэтому, не доучившись, уехала в Киев поступать на факультет режиссуры и шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств. Окончив учебное заведение, Тодоренко получила диплом магистра театрального искусства. Сейчас она гордится своими достижениями, став известной ведущей, блогером и певицей. При этом девушка признает, что без поддержки родителей она бы не достигла таких высот. В благодарность звезда вывезла недавно своих близких в Турцию, арендовав пятизвездочный отель в Кемере. Об отдыхе знаменитости в нем мы писали ранее.

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