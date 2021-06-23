Загадочно и утонченно: Стриженова в платье с рукавами-крыльями и кружевным воротником вышла к зрителям

Екатерина Стриженова показала в личном блоге закулисье работы над концертом Первого канала, организованным в память о начале Великой Отечественной войны. Звезда вместе с Александром Маршалом стала его ведущей.

Она вышла на сцену в черном платье в пол, строгом и, в то же время, изысканном. Разрезы на рукавах навевали ассоциацию с крыльями, а шею артистки украшал воротник-стойка в виде кружева.

Отметим, что кружево в этом сезоне актуально, ранее об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Она также советовала доставать из комодов и кладовых старые бабушкины салфетки ручной работы и украшать ими наряды. Правда, стилист уточняла, что для этого нужен определенный дизайнерский талант.

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