Советовал Васильев: Орлова выгодно подчеркнула талию легким платьем на запах с воланами

Александр Васильев рекомендовал дамам обратить внимание на платья на запах. Эти наряды, уверен историк моды, наделяют образы женственностью. Кроме того, выгодно подают фигуру, акцентируя талию.

Не случайно многие российские звезды в последнее время выбирают именно такие наряды. Ранее в трендовом платье предстала в свете Оксана Федорова, облачившись в мерцающее платье вечерней группы для своего выступления на День медика.

Ольга Орлова тоже не отказала себе в удовольствии примерить актуальную чарующую вещицу. Она выбрала легкое светлое платье с воланами в области выреза и по краю.

«Красота», — не смогла удержаться от комментария Инна Маликова, увидев лук ведущей в ее личном блоге.

«Фото красивое очень», «Оля, вы просто огонь», «Шикарная», «Вы очень красивая», «Хорошая, милая, шикарная», «Вы по-прежнему прекрасны с тех времен, когда я видел вас и вашу группу совсем молоденькими!» — поддержали и другие фолловеры.

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