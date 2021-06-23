«Сборы»: Нетребко в телесных мини-шортиках и туфлях с пухом блеснула стройными ногами в гардеробной

Энергии 49-летней оперной певицы Анны Нетребко можно только позавидовать – звезда не только с успехом строит карьеру артистки, гастролируя по всему свету, но и счастлива в личной жизни, уделяя много внимания сыну Тьяго и мужу Юсифу Эйвазову, активно ведет блог, увлекается кулинарией, рисованием и дизайном.

К слову, последнее хобби постепенно перерастает у певицы в профессиональную деятельность. Не так давно известная компания выпустила несколько сумочек на основе эскизов Анны. А теперь ее дизайн заложили в основу коробок для знаменитых тортов Захер в Вене. Нетребко побывала на их презентации. Дива объяснила, что в базу своего произведения она заложила изображение ингредиентов десерта: абрикосы и шоколад. Также не забыла про золотой цвет – фирменный оттенок отеля Захер.

«Самое главное! Все деньги от продаж этих коробок (с тортами, конечно) пойдут в благотворительный фонд Debra Austria!» — прокомментировала Анна Нетребко в Instagram.

Практически сразу после презентации артистка собралась в дорогу. Правда, что это за путь, очередные гастроли или поездка в отпуск, звезда раскрывать поклонникам не стала. Но показала свою гардеробную в процессе укладывания вещей в чемоданы. «Сборы», — подписала она кадр.

На обнародованном селфи Анна выглядит весьма богемно – в роскошном халате с широкими руками и принтом в оттенке свежей травы, шелковом топе, пушистых туфлях в тон и телесного цвета мини-шортиках, которые не смогли скрыть точеных ног знаменитости. Голову брюнетка венчала трендовой чалмой.

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