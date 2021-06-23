«Я мечтала постричься коротко»: Асмус показала свой новый имидж для кино

Звезда предстает в фильме «Хочу замуж» с прической, которой никогда не было у нее.

Кристина Асмус немало заинтриговала своих поклонников фотографиями в личном блоге, на которых предстает с новой прической «под мальчика». Некоторые фолловеры уже начали поздравлять звезду с удачной сменой имиджа, но оказалось, что это временное явление.

«Ну что ж, рассказываю. Это не стрижка, это парик. К сожалению. Я мечтала постричься коротко и сама предложила это режиссеру Соне Карпуниной. Я обожаю экспериментировать, особенно для кино («Текст» не в счет, там все по классике)», — рассказала фолловерам актриса.

По словам Кристины, свежий образ был создан для фильма «Хочу замуж», где она снялась с Милошем Биковичем. И поначалу она действительно намеревалась обрезать волосы, пробовала себя, в том числе, и с разным цветом волос. Увы, но кардинальной смены стиля не произошло. Отчасти из-за того, что она продолжала работать и над другим фильмом тоже, где ей нужны были прежние длинные локоны.

«Сначала я очень сильно расстроилась. И короткие волосы хотела, и была уверена, что парик будет видно, а это ужасно. Но в итоге никто даже из съемочной группы не догадался. Все были уверены, что это стрижка и обалдели, когда я однажды на улице сняла парик, а там — мои туго заплетенные косы», — поведала экс-жена Гарика Харламова.

Асмус призналась, что мысль о настоящей короткой стрижке так и не отпустила ее. Теперь она мечтает об аналогичном образе в кино, но уже с настоящей прической, а не с париком.

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