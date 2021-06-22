«Моему счастью восемь месяцев»: Наталья Подольская показала подросшего сына Ванечку

Звездная мама отмечает важную для себя дату.

Певица Наталья Подольская вместе с мужем, известным музыкантом Владимиром Пресняковым воспитывает двоих сыновей — шестилетнего Тему и Ваню, которому 22 июня исполнилось восемь месяцев.

Наталья Подольская напомнила своей аудитории в Instagram об этой важной дате. Звезда показала Ванечку, который стоит на четвереньках на игровом коврике.

«Сегодня моему счастью по имени Ваня восемь месяцев. Обожаю», — написала под снимком вокалистка.

Малыш в кадре облачен в боди с анималистическим принтом в виде милых барашков. Стильным дополнением наряда является модный воротничок «Питер Пэн».

Напомним, сейчас Наталья Подольская находится в разлуке с маленьким Ванечкой. Певица уехала на гастроли в родную Беларусь, а заботы о сыне доверила своей сестре-близнецу Юлиане Подольской.

Звездной семье пришлось отказаться от услуг няни, сейчас они в поисках новой бонны для своего наследника.

Наталья Подольская рассказала, что няня была уволена из-за разногласий, связанных с воспитанием Ванечки.

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