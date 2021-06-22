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«Вот она я»: блондинка Бузова покрасовалась в сапогах-чулках на шпильке и лаковом тренче поверх боди

Теледива примерила на себя образ роковой соблазнительницы.

«Вот она я»: блондинка Бузова покрасовалась в сапогах-чулках на шпильке и лаковом тренче поверх боди
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова умеет раскрепощаться перед камерой. В сторис Instagram поющая телеведущая разместила видео, на котором предстала в образе роковой соблазнительницы. Ольга Бузова облачилась в весьма недвусмысленный наряд. На теледиве черный лаковый тренч, надетый поверх боди, и черные сапоги-чулки на шпильке. В таком образе теледива танцует перед зеркалом под аккомпанемент собственной песни.

«Ты искал идеальную, вот она я, твоя роковая ошибка», — звучит в кадре.

Ольга совершает пластичные и сексуальные телодвижения, стараясь продемонстрировать всем, как она хороша.

Ольга Бузова предстала в образе роковой дивы
Ольга Бузова предстала в образе роковой дивы. Фото: instagram.com/buzova86/

От внимательного глаза поклонников вряд ли укроется тот факт, что Ольга Бузова вновь стала блондинкой.

Звезда много лет назад перекрасила волосы в темный. Затем Ольга Бузова некоторое время была шатенкой, и вот вернулась к тому цвету волос, с которым она когда-то впервые появилась на реалити-шоу «Дом-2» в качестве участницы.

Ольга Бузова покрасовалась перед зеркалом
Ольга Бузова покрасовалась перед зеркалом. Фото: instagram.com/buzova86/

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