«Не могу сказать, что он дергался, когда уходил от Юлии»: бывшая жена Аршавина вспомнила о начале романа с ним

Алиса Казьмина утверждает, что не уводила футболиста из семьи. Все было наоборот.

Бывшая жена известного футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которая сейчас одна воспитывает дочь от него, заявила, что это не она, а он увел ее из семьи.

На момент знакомства с именитым спортсменом Алиса была замужем и растила с супругом двоих детей.

«Не считала, что я разлучница — думала, меня увели из семьи. У меня же брак был все-таки зарегистрированный, семья полноценная, двое детей. А он приехал на полгода — и все закрутилось-завертелось», — поделилась Казьмина во время youtube-шоу «Лучше — правду с Суреном Каграмановым».

Ей тогда казалось, что это просто интрижка. По словам женщины, на их отношениях настаивал именно Аршавин, сказав, что она — его настоящая и единственная любовь, рядом с которой он намерен провести всю жизнь. Казьмина решилась уйти к футболисту от мужа-бизнесмена с десятимесячной дочкой на руках. Молодая женщина призналась, что и ей в тот момент казалось, что это навсегда.

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«И я не могу сказать, что он дергался, когда уходил от Юлии. Он ушел раз и навсегда. Тогда он был очень серьезный, ведь взял меня с двумя детьми — младшей было 10 месяцев. Все организовал: наладил быт, снял квартиру в Питере. Делал все возможное, чтобы мне было комфортно. Тогда все было по-другому», — поделилась Алиса.

Но их брак распался очень быстро, Аршавин не принимает участия в воспитании своей дочери Есении, он забрал у жены автомобиль и через суд добился ее выселения из дома в элитном комплексе Санкт-Петербурга.

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