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«Не могу сказать, что он дергался, когда уходил от Юлии»: бывшая жена Аршавина вспомнила о начале романа с ним

Алиса Казьмина утверждает, что не уводила футболиста из семьи. Все было наоборот.

«Не могу сказать, что он дергался, когда уходил от Юлии»: бывшая жена Аршавина вспомнила о начале романа с ним
Алиса Казьмина. Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb/

Бывшая жена известного футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которая сейчас одна воспитывает дочь от него, заявила, что это не она, а он увел ее из семьи.

На момент знакомства с именитым спортсменом Алиса была замужем и растила с супругом двоих детей.

«Не считала, что я разлучница — думала, меня увели из семьи. У меня же брак был все-таки зарегистрированный, семья полноценная, двое детей. А он приехал на полгода — и все закрутилось-завертелось», — поделилась Казьмина во время youtube-шоу «Лучше — правду с Суреном Каграмановым».

Алиса Казьмина на youtube-шоу «Лучше - правду с Суреном Каграмановым»
Алиса Казьмина на youtube-шоу «Лучше — правду с Суреном Каграмановым». Фото: скрин youtube.com

Ей тогда казалось, что это просто интрижка. По словам женщины, на их отношениях  настаивал именно Аршавин, сказав, что она — его настоящая и единственная любовь, рядом с которой он намерен провести всю жизнь. Казьмина решилась уйти к футболисту от мужа-бизнесмена с десятимесячной дочкой на руках. Молодая женщина призналась, что и ей в тот момент казалось, что это навсегда.

«И я не могу сказать, что он дергался, когда уходил от Юлии. Он ушел раз и навсегда. Тогда он был очень серьезный, ведь взял меня с двумя детьми — младшей было 10 месяцев. Все организовал: наладил быт, снял квартиру в Питере. Делал все возможное, чтобы мне было комфортно. Тогда все было по-другому», — поделилась Алиса.

Но их брак распался очень быстро, Аршавин не принимает участия в воспитании своей дочери Есении, он забрал у жены автомобиль и через суд добился ее выселения из дома в элитном комплексе Санкт-Петербурга.

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