«Поздравьте нас»: Анастасия Макеева сделала публичное признание о своем муже

Звезда сериалов и певица Анастасия Макеева не так давно вновь вышла замуж. Избранником актрисы стал многодетный отец Роман Мальков. История знакомства и отношений пары сопровождалась жутким скандалом, вызванным тем, что мужчина ради красавицы-артистки оставил жену и четверых детей. Старшего сына Роман забрал в Москву, остальные его отпрыски живут с мамой.

Но эти обстоятельства, разумеется, не смогли стать препятствиями к самому настоящему счастью. В этот вторник, 22 июня, пара отмечает годовщину знакомства. Анастасия Макеева сообщила об этом в Instagram, назвав Романа Малькова самым драгоценным подарком судьбы.

«Поздравьте нас, сегодня ровно год, как мы познакомились, — написала Анастасия Макеева в микроблоге. — А сейчас я уже жена и нет слов, как я счастлива и благодарна богу за такой бесценный подарок. Роман Мальков, ты лучший мужчина в моей жизни».

Напомним, свадьба Макеевой и Малькова прошла в Крыму. Актриса и ее избранник не только вступили в официальный брак, но еще и обвенчались.

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