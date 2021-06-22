«Мамочке с папочкой помогать»: старший сын Дарьи Пынзарь пришел на новый «Дом-2»

Дарья и Сергей Пынзарь – одна из самых крепких семейных пар, вышедших из «Дома-2». У супругов подрастают двое сыновей – старшему, Теме, в конце июля исполнится десять лет, а младшему, Давиду, в мае было пять.

Артемий уже начал проявлять интерес к тому, чем занимаются его родители. Мальчик попросил, чтобы те взяли его с собой на съемочную площадку «Дома-2». В сторис Instagram Дарья Пынзарь показала видео, на котором запечатлела сына в своей и мужа гримерке на «Поляне».

«Кто у нас тут пришел мамочке с папочкой помогать? – говорит за кадром Дарья Пынзарь. – Напросился с нами. Сейчас будем здесь разговоры разговаривать».

Напомним, Дарья и Сергей Пынзарь с недавнего времени являются ведущими обновленного реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь», которое с 19 апреля этого года выходит на канале «Ю».

Дарья признавалась, что очень волновалась во время первого эфира, который прошел 8 июня. Она очень просила подписчиков поддержать ее, и те с готовностью откликнулись.

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