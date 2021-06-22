«У меня не только сумочек много»: Татьяна Брухунова предстала в бикини Dolce&Gabbana на Мальдивах

Известный юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова эти июньские дни проводят в райском месте. Пара улетела отдыхать на Мальдивы. Татьяна Брухунова с удовольствием делится деталями каникул со своей аудиторией в Instagram. Молодая женщина публикует фото в шикарных платьях на фоне прелестных экзотических пейзажей.

Есть в ее Instagram и снимки, на которых она демонстрирует свои женственные формы. Татьяна Брухунова показала уже два невероятно красивых купальника. На этот раз она позирует в бикини известного итальянского Дома моды класса «люкс» — Dolce&Gabbana.

Жена Евгения Вагановича сидит на берегу океана, ее нежно ласкают теплые волны.

«У меня не только сумочек много, но и купальников», — подписала кадр Татьяна Брухунова.

Подписчики молодой женщины сделали ей комплименты.

«Так и должно быть у настоящей женщины», «Стильная модница! Обожаю! Восхищаюсь вами, Татьяна!», «Такие солнечные фото! Мужу повезло! Рада за вас», — высказываются в Сети.

Одна из подписчиц поспешила уточнить, что за принт на купальнике Татьяны.

«Какой классный купальник! С макарошками?» — спросила поклонница.

«Да», — ответила ей Татьяна Брухунова.

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