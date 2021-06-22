Больше именитых актеров: названа сумма гонорара Ольги Бузовой за выступление во МХАТе

Для телеведущей даже крупная сумма не является существенной, так как ее основные доходы гораздо больше.

Ольга Бузова часто привлекает к себе внимание. Девушка признавалась, что порой может выглядеть глупо, так как не обдает знаниями ученых. При этом она стремится расширять свои знания и овладевать новыми навыками. Примечательно, что многие критиковали телеведущую, когда она стала петь. Однако это не помешало ей в итоге стать звездой сцены. А недавно много шума было, когда она стала актрисой во МХАТе, где выступила в рамках спектакля «Чудесный грузин».

Сотрудники театра была рады ажиотажу, так как билеты раскупили едва не за сутки. А перекупщики потом требовали за билетик баснословные деньги до 150 тысяч рублей. Сама игры Бузовой понравилась не всем.

«Специально не попадает в ноты, потому что на самом деле она не певица. Она шпионка!» — поясняла хейтерам звезда.

Потом выяснилось, что эту роль предлагали также певице Валерии и Лолите Милявской, но они отказались. А художественный руководитель театра Эдуард Бояков открыто пояснил, что они искали человека, который привлечет зрителей в театр. Александр Олешко, Сергей Безруков и другие артисты были недовольны тем, что человек без актерского образования играет на знаменитой сцене. Но и тут Бузова нашла что ответить. Она напомнила, что в театре играет не в первый раз. Еще в октябре 2010 года телеведущая впервые сыграла в театр в спектакле «Медовый месяц». А потом у нее была роль в спектакле «Шикарная свадьба».

Поклонникам было интересно, сколько Ольга получила за своей выступление в МХАТе. Стало известно, что сумма ее гонорара была почти 500 тысяч рублей. Только за премьеру ей заплатили 117 тысяч рублей, а спектакль шел несколько дней. В программе Пятого канала «Светская хроника» также отмечается, что таких зарплат нет даже у именитых актеров: Лия Ахеджакова получает за выход на сцену 30 тысяч, а Чулпан Хаматова 70 тысяч рублей.

Но если для кого-то полмиллиона большая сумма, то для Бузовой это капля в море. По данным Forbes ее ежегодные доходы — более 200 миллионов рублей.

«Вы знаете, есть что-то большее, чем финансы. Если я вам расскажу, в каких местах я работала за копейки и отказывалась от миллионных контрактов только для того, чтобы выйти на сцену», — делилась она.

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