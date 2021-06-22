«Стильно, женственно и свежо»: Ксения Бородина в голубом кардигане и юбке плиссе повторила образ модного блогера

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина продолжает работать на канале ТНТ. Здесь девушка состоит в съемочной группе мейковер-шоу «Перезагрузка», где помогает провинциальным и не только девушкам обрести свой стиль, поверить в себя и свои силы и начать новую жизнь.

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Сама Ксения Бородина появляется на съемках шоу в нарядах, продуманных до мелочей и в соответствии с последними модными тенденциями. К новому выпуску девушка выбрала нежно-голубой комплект, состоящий из кардигана и юбки плиссе. Стилист Анастасия Стар оценила аутфит телезвезды.

«Ксения Бородина выбрала для себя актуальный, элегантный, женственный комплект, процитировав образ известного блогера. В повторениях, считаю, нет ничего зазорного, наоборот, очень рекомендую девушкам развивать свою насмотренность и собирать комплекты по примеру фэшн-инфлюенсеров, стилистов, модных блогеров. Так чувство стиля развивается намного быстрее! Удлиненный кардиган в стиле Chanel дополнен нежно-голубой мини-юбкой плиссе с белыми туфлями-лодочками и базовой белой футболкой в качестве первого слоя. В образе Ксении мне не хватило аксессуаров. Хочется дополнить комплект сумкой жесткой формы и жемчужным колье. В остальном берите образ на заметку! Стильно, женственно и свежо», — оценила образ Анастасия Стар.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

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