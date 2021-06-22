Перед своей смертью сын рок-музыканта Александра Башлачева получил богатое наследство

19 июня ушел из жизни сын советского поэта и рок-музыканта Александра Башлачева. Егору было 32 года, и он повторил судьбу своего легендарного отца, который покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет.

Обычно дети знаменитостей на виду, но Егор вел скрытный образ жизни. Возможно, сказалась семейная трагедия, в подростковом возрасте он стал задумываться о причинах самоубийства отца. И чем больше погружался в эту тему, тем больше уходил в себя.

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В 2017 году у матери Егора — Анастасии Рахлиной — диагностировали онкологию, последний год своей жизни она доживала в монастыре. А перед смертью призналась в соцсетях, что Егор тяжело болен. Она опубликовала на странице (которую потом удалили) свое завещание, где говорила, что оставляет сыну и его тете (сестре мужа) квартиру в Химках, а свою квартиру в центре Москвы передает своей маме, сыну и сестре Башлачева.

«Егор жил у родственников отца, в Череповце. В Москву к бабушке он переезжать не собирался. И Настю похоронили в Череповце, чтобы он мог навещать ее. Они жили скрытно, словно Александр Башлачев не имел к ним никакого отношениях. Никаких новостей про них не появлялось. В день, когда Егор принял страшное решение, с ним в московской квартире находилась бабушка по материнской линии», — рассказала сайту mk.ru поклонники творчества Александра Башлачева.

Они же поделились, что Егор с 17 лет состоял на учете в диспансере и периодически посещал психиатра. С апреля по 18 июня он провел в специализированном лечебном учреждении, а по возвращении домой свел счеты с жизнью.

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