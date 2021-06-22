Массовые мероприятия под запретом, а кафе и рестораны разрешат посещать привитым и переболевшим коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях в столице из-за CoVid-19.

Из-за растущего количества больных коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения. Они касаются массовых мероприятий и посещения заведений общепита.

«С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только люди, имеющие защиту от заболевания:

— прошедшие вакцинацию;

— переболевшие CoViD-19 в течение последних 6 месяцев;

— либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:

— электронной медицинской карты г. Москвы;

— портала mos.ru;

— ресурса ЕМИАС.ИНФО;

— единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус», либо в регистратуре городской поликлиники.

Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», — говорится в Указе.

А также, уже с этого вторника, 22 июня, вводится временный запрет, сроки которого не оговариваются, на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Это касается и открытого воздуха, и закрытых помещений.

Под полный запрет попали фан-зоны и танцполы независимо от количества участников мероприятия.

Уточняется, что эти ограничения будут отменены, если организаторы смогут создать зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

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