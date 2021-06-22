В стиле бохо: Анна Нетребко в зеленом платье из шелка устроила девичник на воде

Оперная дива Анна Нетребко на несколько дней прилетала в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в фестивале «Белые ночи», который проходит ежегодно в стенах Мариинского театра. Здесь звезда несколько раз выходила на сцене, а в заключение своих гастролей в Северной столице устроила девичник на воде.
«До свидания, Любимый Питер!» — написала знаменитость.
Для летней прогулки по реке Нетребко облачилась в летнее зеленое платье с цветочным принтом. Мы попросили стилиста Эллу Маковей оценить аутфит оперной дивы, и эксперт нашла его уместным выбранному певицей досугу.
«Шелковое платье в стиле бохо 80-х — прекрасный выбор. Насыщенный зеленый цвет очень идет Анне, а крупные цветы кофейного оттенка гармонируют с чертами лица и темными локонами дивы. Платье идеально подходит для «девичника» на воде», — отметила стилист.
Справка Teleprogramma.pro:
Элла Маковей — стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер, прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. Образование высшее.