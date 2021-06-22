Летний сезон: Кудрявцева в силуэтном платье с воланами цвета апельсина предстала на работе

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. На ее глазах выросли некоторые артисты. Сама она недавно отметила 50-летие. Однако блондинка выглядит так молодо, что многим поклонникам сложно поверить, что она уже бабушка. Старший сын звезды Жан от первого брака уже подарил ей внука Льва. Примечательно, что малыш ровесник дочки телеведущей Марии, которая была рождена от хоккеиста Игоря Макарова.

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Не удивительно, что Леру чаще всего называют девушкой. Она облачается в элегантные костюмы и платья, подчеркивая свою красоту. Примечательно, что обычно на работе блондинка появляется в элегантных образах. Однако с наступлением лета ее аутфиты стали ярче. Так, накануне Кудрявцева предстала на работе в силуэтном платье цвета апельсина с воланами. Наряд открыл плечи знаменитости и подчеркнул ее талию.

На этот раз телеведущая не стала делать броский макияж. Прямые локоны и выделанные глаза сделали образ завершенным. По всей видимости, она также не обошлась без туфлей, хоть и носит их редко. Поклонники отметили, что этот цвет идет ей не меньше, чем розовый. «Красавица», «Ох, какое платье», «Неужели апельсинка! Розовый надоел уже», «Лерочка, в отличной форме», «Летние платья вам к лицу», — стали писать пользователи Сети.

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