В поисках «дзюбочной»: Ольга Бузова прокомментировала поражение сборной России

Телеведущая следила тоже за ходом матча, который расстроил болельщиков.

21 июня во время футбольного матча Россия – Дания на чемпионате Евро-2020 Ольга Бузова болела за отечественную сборную. Когда нашей команде забили первый гол, телеведущая призвала поклонников в сториз не опускать руки и комментировала ход игры.

«Странно, конечно, что у нас больше защитников на поле, чем нападающих. Ведь нам нужна эта победа», — писала 35-летняя звезда.

Когда же стал известен окончательный счет — 1:4, — певица отреагировала на него шуткой.

«Блин. А где тут ближайшая дзюбочная?» — спросила она у своих подписчиков.

Эту фразу журналисты быстро разнесли по всему Рунету, памятуя, насколько сильно Бузова повлияла на текущий чемпионат. Добавим, что некоторые уже прочат ей место тренера российской сборной.

Кстати, учитывая популярность Ольги, слово «дзюбочная» вполне может войти в обиход болельщиков. Хотя, смысл у него ожидаемо будет довольно пошлый. Напомним, в 2020 году капитан сборной России по футболу Артем Дзюба стал фигурантом скандала с опубликованным в Интернете интимным видео, на котором мужчина занимался рукоблудием. Этот ролик сильно пошатнул репутацию известного спортсмена.

Еще больше новостей по «Евро-2020» — на новом проекте «Комсомольской правды» Sportkp.ru.

Смотрите также: