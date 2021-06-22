В оттенке миндального молока: Арзамасова в многоярусном платье с воланами отметилась на светской тусовке

За шесть лет работы над сериалом «Папины дочки» Лиза Арзамасова и ее кинобабушка Ольга Волкова стали не просто коллегами, а подругами, практически настоящими родственницами. Их игра оказалась настолько убедительной, что актрис вновь пригласили сыграть внучку и бабушку в новом фильме Сарика Андреасяна «Проклятый чиновник».

Напомним, Ольга Волкова в сериале «Папины дочки» изображала Антонину Семеновну, бабушку девочек, мать Людмилы Сергеевны. В картине «Проклятый чиновник» — бабушку наивной секретарши Кати (героини Арзамасовой). По сценарию она недавно устроилась в мэрию и искренне верит, что чиновник Федор — честный человек.

Волкова, встретив Арзамасову в кулуарах кинотеатра «Октябрьский», где состоялась закрытая премьера фильма, нежно обняла ее за животик и воскликнула: «Скоро я стану прабабушкой!» Лиза засмеялась и заметила, что это и есть — магия кино.

Отметим, что артистка уже не скрывает своей беременности, но предпочитает носить свободные наряды. На светский вечер актриса примерила многоярусное платье в оттенке миндального молока, накинув сверху безрукавку.

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