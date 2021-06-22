Манукян предложил назначить Бузову тренером сборной России по футболу

После очередного поражения сборная России по футболу досрочно завершила чемпионат Европы, который, по сути, стал дня нее домашним. Похоже, настала очередная пора ироничных шуток про отечественный футбол, и одну из них уже запустил в медиапростраство известный блогер Вадим Манукян. В своей новой заметке обозреватель отметил, что игра нашей сборной произвела на него удручающее впечатление, и предложил поменять тренера команды, пригласив на этот пост Ольгу Бузову.

Блогер согласился с комментатором Дмитрием Губерниевым, что Станиславу Черчесову требуется замена, а также вспомнил высказывание про то, что появление Бузовой на Евро-2020 стало самым ярким событием чемпионата для России. После этого Манукян предложил расширить присутствие скандальной телеведущей в отечественном футболе.

«Я вам скажу сейчас парадоксальную вещь, но именно Ольгу Бузову нужно назначить на пост главного тренера сборной России по футболу. А что? Она ведь и актрисой никогда не была, а во МХАТе под «ковидный» аншлаг сыграла. Она и петь не умела, а певицей стала. Да и курсов никаких не заканчивала, а теперь блистает в роли телеведущей. Если сейчас время такое, когда непрофессионалы, благодаря своим пробивным качествам, могут добиваться большего, чем профи, то, наверное, Бузова и должна футболистов тренировать. А вдруг у нее и это получится», — пишет Вадим на страницах ФАН.

Он также вспомнил слова Ольги о том, что, если бы ее пустили в раздевалку к футболистам, то она смогла бы правильно настроить мужчин на игру. Конечно, мы вряд ли увидим Бузову в роли наставника сборной, но учитывая, как уверенно звезда «Дома-2» открывает для себя новые сферы, на сто процентов отрицать эту возможность не стоит.

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