«Не ищите подвоха»: Чехова решилась показать свою фигуру без фильтров и фотошопа

Анфиса Чехова рассказала в личном блоге, что частенько использует фотошоп. Однако не так, как ее часто обвиняют. По словам известной брюнетки, в последнее время она не делает свою фигуру на снимках стройнее. Но иногда убирает погрешности на коже или на нарядах.

«Решила окончить свой египетский трип фотографиями без фильтров и фотошопа. Хотя я итак нечасто к нему прибегаю. Делаю кожу более гладкой, когда освещение плохо падает… Плохой свет — плохая кожа. И все неровности, дряблости и шероховатости становятся видны. Еще иногда поправляю одежду, если в кадре она перекосилась или неэстетично легла. Я вялотекущий перфекционист, поэтому люблю глянцевые снимки, что уж тут поделать, и чтобы все ровненько и гладенько. Но фотошопить, чтобы казаться худее, — такого я давно не практикую. На видео человек всегда выходит крупнее, чем в жизни и на фото, где он не виден в объеме и может занять выгодную позу. Функция «портрет» тоже всегда увеличивает. Так что не ищите подвоха там, где его нет», — написала ведущая.

В подтверждение своих слов она обнародовала несколько кадров без обработки из отпуска в Египте. Чехова подчеркнула, что на них она выглядит полнее из-за особенностей телефона. Анфиса заметила, что старается довести до совершенства только фото в Сети, при этом в жизни ей немножко все равно на то впечатление, что она производит на окружающих.

«Поэтому ноги моей не было на столе хирурга!» — уверенно заявила звезда.

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