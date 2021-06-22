«Это настоящий стиль, который надо просто знать»: Жулин в шутку объявил набор в свою группу по плаванию

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в Instagram продемонстрировал, как он умеет плавать баттерфляем. Вместе с женой фигурист отдыхает на одном из курортов в Хорватии. При этом Жулин в шутку заявил, что он набирает группу обучающихся плаванием.

«Сейчас набираю группы по обучению баттерфляем». Это настоящий стиль, который надо просто знать. И уметь. Там очень тонкая техника. Я сейчас вам примерно продемонстрирую. Пока записывайтесь. Потом можно будет посмотреть. Ну, в общем, как-то так». Александр Жулин

Ниже под записью он сделал подпись: «Катя заплыла на 50 метров, Света на 100 метров, а Кристина заплыла жиром и не купалась. В общем, даю уроки. Запись открыта, места еще есть. Спешите», — заметил он.

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Напомним, что Александр Жулин отдыхает в Хорватии вместе со своей красавицей-женой — фигуристкой Натальей Михайловой, которая младше его на 23 года. У пары, как известно, двое общих детей.

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