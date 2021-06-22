Узнаете звезду?: как выглядит Каменских без макияжа и укладки

Артистка вышла на утреннюю пробежку такой, какая есть от природы.

Анастасия Каменских часто вызывает восхищение публики не только своим певческим талантом и артистическими данными, но и привлекательной внешностью. Но так ли она хороша на самом деле? Ведь нередко за привлекательностью звезд кроется кропотливая работа визажистов, стилистов и экспертов по парикмахерскому искусству.

Фолловерам знаменитой брюнетки представилась возможность оценить внешность своей любимицы без прикрас — в личном блоге она выложила фото с утренней пробежки без макияжа и без укладки.

Натуральный образ Насти пришелся многим ее подписчикам по вкусу.

«Красотка! Молодец!», «Красавица», «Ты прекрасна!», «Настя – супер! Настя – класс!», «Такая нежная и естественная, очень милая», «Вам хорошо без макияжа, мне бы так», — прокомментировали образ Каменских пользователи Сети.

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